- Florinel Coman (24 de ani) a marcat un gol superb in minutul 19 al meciului Sepsi - FCSB, din runda secunda a play-off-ului SuperLigii, la scorul de 1-1. Florinel Coman a inceput la Sf. Gheorghe in poziția favorita, extrema stanga. Scapat de presiunea concurentului pe post, Octavian Popescu fiind accidentat,…

- Accidentat in meciul CFR Cluj - Rapid 2-2, Mario Camora (36 de ani), fundașul stanga al campioanei, nu a ramas in lotul naționalei. In locul sau, selecționerul Edi Iordanescu (44) l-a ales pe Marius Ștefanescu (24) de la Sepsi. Primele doua meciuri ale Romaniei in campania preliminara pentru Euro 2024: Andorra…

- William Baeten (26 de ani), mijlocașul dreapta de la FCU Craiova, a suferit o fractura la metatarsian la piciorul drept in meciul pierdut cu Hermannstadt, scor 0-1. El va lipsi 45 de zile, conform anunțului clubului. Ultimul loc de play-off se decide joi, de la ora 21:00, cand la Sf. Gheorghe se intalnesc…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat dezamagit de prestatia echipei sale din partida cu Hermannstadt. Tehnicianul italian sper sa regleze jocul pana joi, cand va avea loc „finala“ pentru play-off, contra covasnenilor de la Sepsi, la Sf. Gheorghe. „Nu am facut un meci bun. Am…

- Scandalul de la meciul Sepsi – FCU Craiova nu ramane fara urmari. Aflat in razboi cu proprii fani, Adrian Mititelu anunța ca scoate echipa de teren, la partida cu Rapid, daca oficialii gruparii din Giulești ii vor lasa in tribune pe suporteri cu bannere jignitoare. Patronul formației din Banie a declarat…

- Sfarșitul de saptamana a fost al fotbalului, dar nu a ceea ce se petrece pe dreptunghiul cu iarba , ci in jurul acestuia. Primul eveniment, destul de șocant, l‐a avut protagonist pe fostul selecționer Victor Pițurca ori Satana, cum era alintat de carcotași, care a fost reținut de organe (scuzați de…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 22-a: FC Universitatea Cluj – FC Voluntari 2 – 1, Lorand Fulop (U Cluj) FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 3 – 0, Marko…

