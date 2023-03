Stiri pe aceeasi tema

Romania are cel mai mare pret cand vine vorba de laptele proaspat, un produs care se gaseste zilnic in cosul de cumparaturi, arata o analiza a Ziarului Financiar.Un litru de lapte proaspat, integral (echivalentul a 3,5% grasime in Romania), sub marca proprie a Carrefour costa 1,45 de euro in Romania,…

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in Romania exista 118 școli evaluate cu risc seismic 1. Acestea trebuie sa intre imediat in reabilitare, a solicitat prim-ministrul, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri.

INMH a emis doua coduri galbene de viscol valabilee pana luni seara.

Un barbat cu cetațenie daneza care a forțat intrarea in Romania pe la Vama Porțile de Fier II a fost prins de poliție in județul Mehedinți, dupa o urmarire de aproximativ 45 de kilometri, anunța Rador.

Salvamontistii avertizeaza ca in toate masivele din Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1800 de metri, este risc insemnat de avalanse, informeaza Rador.

Politia Romana transmite, marti, ca in cazul in care ati primit un e-mail cu mesajul "Alerta de tentative de atac cibernetic", acesta este un fals si avertizeaza ca, chiar daca perioada sarbatorilor s-a incheiat infractorii cibernetici continua sa vizeze utilizatori din Romania prin atacuri de tip…

Trei pacienți diagnosticați cu gripa au murit la sfarșitul saptamanii trecute la Sibiu, a anunțat marți Direcția de Sanatate Publica, relateaza Mediafax. Potrivit DSP Sibiu, cei trei pacienți erau internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența.

Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a afirmat ca investitorii straini au incredere in economia romaneasca, iar tara noastra este „un magnet de afaceri" pentru intreaga zona din sud-estul Europei, conform News.ro.