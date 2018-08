Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tineri care au stat miercuri la cozi pentru bilete gratuite la Untold in hipermarketurile Klaufland din Cluj-Napoca au acuzat compania ca nu si-a informat angajatii ca promotia s-a terminat, acestia lasandu-i sa stea degeaba mai multe ore in picioare. La solicitarea „Adevarul”, Klaufland a venit…

- Dupa ce americanii de la EIA au ieșit ieri cu o ancheta in care aratau anumite legaturi intre taierile ilegale de copaci din Romania și Holzindustrie Schweighofer, compania in cauza a ieșit public sa se apere. „Am remarcat ca multe dintre informațiile furnizate de EIA in timpul conferinței…

- Zece persoane au fost retinute de politistii nemteni, dupa o incaierare intre doua clanuri de romi, ce a avut loc, joi seara, pe strazile din orasul Targu Neamt, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, Robert Costan. Potrivit sursei citate, cei retinuti au varste…

- Becali despre Gabriela Firea: Eu nu vorbesc despre afaceri cu femei, poate sa fie si presedinte, pentru ca se alege prafulGigi Becali a afirmat, marti, ca nu cunostea obiectul contractului dintre FCSB si Primaria Capitalei, in ceea ce priveste mentenanta Arenei Nationale, intrucat nu discuta…

- Fostul premier Dacian Cioloș a vorbit joi, la TVR, despre motivarea CCR in cazul revocarii Laurei Codruța Kovesi, semnaland ca trebuie intarit rolul instituției prin depolitizarea Curții. Totodata, fostul premier a afirmat ca deciziile CCR sunt obligatorii și i-a cerut președintelui Iohannis sa…

- Avocatul, jurnalistul si omul de afaceri Jose Havilla, delatorul celui mai mare scandal din sanul FIFA, care a dezvaluit participarea unor inalti oficial in acte de coruptie, a decedat vineri la 74 de ani la Sao Paulo, relateaza agentia EFE. Hawilla a revenit acum cinci luni in Brazilia,…

- Jurnalistii Dan Tapalaga si Cristian Pantazi, detinatorii site-ului g4media.ro, ii raspund lui Liviu Dragnea dupa ce presedintele PSD a declarat ca ar trebui investigat modul in care informatii despre un document secret din Guvern - memorandumul pentru consultari in vederea mutarii ambasadei la Ierusalim…