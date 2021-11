Omul de afaceri Nicolae Badea, trimis în judecată de DNA pentru presupuse fraude cu fonduri UE Omul de afaceri Nicolae Badea a fost trimis in judecata joi de DNA intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene. DNA a emis un comunicat de presa, fara a-l menționa pe omul de afaceri, dar surse judiciare au declarat pentru G4Media.ro ca este vorba despre Nicolae Badea, patronul Computerland și fost patron al clubului Dinamo. Numele lui Nicolae Badea apare și pe portalul Tribunalului București . DNA il acuza pe Badea ca, in calitate de reprezentant legal al unei asociații beneficiare a unui contract cu finanțare europeana, ar fi depus la Autoritatea de Management, in perioada ianuarie 2010… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

