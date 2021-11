Stiri pe aceeasi tema

- Completul de trei judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti a decis astazi schimbarea incadrarii juridice a faptelor pentru care primarul Piedone e judecat in dosarul Colectiv, din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in abuz in serviciu, fara consecințe deosebit de grave. Aceasta schimbare…

- Curtea de Apel București reia, miercuri, dezbaterea apelurilor declarate de DNA și de fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea in dosarul de trafic de influența al acestuia, in care a fost deja condamnat la o pedeapsa cu executare. La termenul de miercuri al procesului judecatorii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat motivarea deciziei prin care PUZ-urile nu mai pot fi secretizate. Instanta le considera Hotarari ale Consiliului Local, asadar acestea trebuie votate la vedere si in mod public. Citește și: Argeș / Activitați preventive anticorupție in cadrul campaniei…

- Mai multi avocati au cerut, in instanta, anularea restrictiilor anti-COVID impuse de autoritati, cum ar fi obligativitatea certificatului verde, obligativitatea mastii de protectie sau carantina, invocand discriminarea. Unele dintre solicitari au fost castigate in prima instanta, insa termenele de recurs…

- Curtea de Apel București a dat sentința definitiva in dosarul Giga TV in care au fost implicați, printre alții fostul primar al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan și fostul fruntaș PSD, Viorel Hrebenciuc. Gheorghe Ștefana fost condamnat la 4 ani și șase luni de inchisoare. In cazul sau, completul…

- Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al CJC, este acuzat de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave. Titi Cenusa, fostul arhitect sef in cadrul Consiliului Judetean Constanta, este acuzat de abuz…

- Avocatul clujean Sergiu Salajan Iușan a scapat de un dosar penal de înșelaciune. Deși în anul 2012, avocatul a fost condamnat de catre Înalta Curte de Casație și Justiție la plata unei amenzi penale, dupa achitarea prejudiciului cauzat clientului sau, într-un alt dosar…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea unei tinere de 25 de ani, din Craiova, urmarita in baza unui mandat european emis de autoritatile italiene. Potrivit oamenilor legii, incepand din decembrie 2017, tanara ar fi comis mai multe furturi in mijloace de transport, in Italia.…