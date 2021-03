Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe omul de afaceri Nelu Iordache, 54 de ani, la 12 ani si jumatate de inchisoare pentru o evaziune fiscala de aproape 2 milioane de euro si delapidarea companiei aeriene Blue Air Transport Aerian SA (devenita Bata Sky Imobiliare SA), informeaza Ziare.com . Decizia…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 12 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a inregistrat in contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian…

- Doi administratori ai unei societati comerciale au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de evaziune fiscala in valoare de peste 27 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, procurorii de la Sectia de…

- Adrian Mititelu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, intr-un dosar de evaziune fiscala. Tribunalul Dolj a dat astazi sentința. „condamna pe inculpatul Mititelu Adrian Marin la pedepsa de 5 (cinci) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. In baza art.65…

- Trei femei de afaceri din Constanta au fost trimise in judecata de procurorii DNA Constanta.Acuzatiile aduse de anchetatori sunt de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.Potrivit DNA, o parte dintre suspecti si ar fi recunoscut vina Iata datele oficiale transmise…

- Tribunalul Bacau a decis pedepsele intr-un dosar de evaziune fiscala instrumentat de DIICOT, in care au fost acuzate zeci de persoane și companii, unele din Bacau. Printre condamnați, se afla și afaceristul bacauan Laurențiu Ganea, fost consilier... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doi barbați din Piatra Neamț, pe numele carora Tribunalul Neamț a emis mandate de executare a pedepsei inchisorii de 6 ani și 2 luni, pentru evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala, au fost depistați de polițiști si dusi la Penitenciarul Bacau. “La data de 17 decembrie a.c., in baza activitaților…