Omul de afaceri Mihai Anastasescu donează un stadion comunității câmpinene Omul de afaceri Mihai Anastasescu doneaza un stadion Elena Albu, președintele Consiliului de Administrație al SOCERAM SA, a anunțat astazi, in timpul unui concert ce se desfașura pe Stadionul Rafinarie din Campina (județul Prahova), locație deținuta de compania SOCERAM, ca acest stadion va fi donat comunitații. ”Grupul de firme Neptun – Soceram, aparținand omului de afaceri campinean Mihai Anastasescu, proprietarul stadionului pe care are loc evenimentul de astazi “Campina de leri, Campina de Maine”, vine in fața campinenilor cu o surpriza și un dar in același timp, menite sa contribuie la transformarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

