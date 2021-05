Stiri pe aceeasi tema

- Cei care locuiesc in zona exploziei au declarat ca incidentul a avut loc in jurul orei 7.00 dimineața. Explozia a fost atat de puternica incat a produs spargerea ferestrelor la mai multe apartamente din zona. Martorii susțin ca victima este omul de afaceri Ioan Crișan, tatal Laurei Bilcea, fosta soție…

- Omul de afaceri aradean Ioan Crișan (66 de ani), ucis sambata dimineața de explozia mașinii pe care o conducea in momentul in care a incercat sa plece din parcarea unui supermarket Profi, este cunoscut pentru faptul ca și-a propus sa produca salamuri din somn african. Fost socru al deputatului liberal…

- Un cunoscut om de afaceri din Arad a decedat sambata dimineața, dupa ce mașina acestuia a explodat in momentul in care barbatul a pornit automobilul. Potrivit presei locale, victima este cunoscutul om de afaceri Ioan Crișan, in varsta de 66 de ani, tatal Laurei Bilcea, fosta soție a deputatului Sergiu…

- Un incendiu a izbucnit, luni, in bucataria unui imobil de pe strada Simu Anastasie, fara a se inregistra victime, informeaza biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). Totodata, Politia Capitalei transmite ca barbatul care locuieste in apartamentul in cauza…

- In Vrancea, un barbat de 40 de ani, angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), a decedat si un copil de 10 ani a fost ranit, sambata dimineata, in urma unui accident rutier produs la trecerea la nivel cu calea ferata la Siscani – Adjud, a informat Inspectoratul de Politie Judetean…

- Barbatul din Prahova care a suferit arsuri grave, joi, dupa explozia unei butelii in satul Coada Malului a fost preluat de un elicopter SMURD, urmand a fi dus la Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”, au anuntat reprezentantii unitatii sanitare. Conform datelor comunicate de Serviciul Judetean…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a murit carbonizat intr-un incendiu izbucnit, duminica, intr-o locuinta din localitatea Pribesti, comuna Codaesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. „Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere…

- Sambata seara, echipajul SMURD Nadlac a intervenit pentru a transporta la Maternitatea Arad o femeie care urma sa nasca, iar in autospeciala se aflau trei paramedici, respectiv Florin Macovei, Kristian Ivan Krajcsik si Alin Paulik.Pe drumul spre Arad, cand mai erau aproximativ 20 de kilometri pana la…