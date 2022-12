Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar pe un drum din județul Buzau. Doi oameni au murit și o a treia a fost ranita, dupa ce un TIR și s-a ciocnit cu un SUV Mercedes. Tragedia s-a produs pe DN 2 E 85, in Mihailești. Accident mortal, in aceasta dupa-amiaza, pe DN 2 E 85, in Mihailești, județul Buzau, dupa ce un TIR s-a ciocnit…

- Patronul pensiunii Bianca din Maracineni a murit, astazi, intr-un grav accident rutier produs pe DN2 E85, la Mihailești. Dumitru Velcu avea 69 de ani și se afla in mașina cu un cumnat, decedat și el in impact. Potrivit datelor poliției, mașina condusa de Dumitru Velcu pe direcția București catre Buzau…

- Marti dupa amiaza (06.12.2022 - aproximativ ora 13:00), s-a produs un eveniment rutier pe DN2E85, in dreptul localitatii Mihailesti. Accidentul s-a soldat cu 2 morti si un ranit. Din primele date se pare ca a fostvorba de o coliziune intre un autoturism și un autocamion de mare tonaj. Politistii spun…

- UPDATE Din pacate, cele doua persoane incarcerate au decedat. Este vorba despre doi barbați din Buzau. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe direcția București catre Buzau de catre un șofer in varsta de 69 de ani, din Buzau, și autocamionul…

- Seful Serviciului Imigrari Galati, comisarul-sef Ciprian Simu, a murit duminica noapte intr-un accident rutier petrecut in zona localitatii Iazu din judetul Ialomita, informeaza Monitoruldegalati.ro. Barbatul, de 41 de ani, se afla la volanul masinii, in autoturism aflandu-se si sotia impreuna cu fiica…

- Barbatul in varsta de 41 de ani a murit, luni dimineața, in urma unui accident care a avut loc intr-o localitate din județul Ialomița. Șeful Serviciului Imigrari Galați se afla in mașina cu soția și copilul sau in momentul in care a fost lovit in plin de un TIR inmatriculat in Ucraina, potrivit Monitorul…

- O soferita de doar 19 ani a murit in drum spre casa. Fata venea din Bucuresti si se indrepta spre comuna buzoiana Rusetu, cand, din motive necunoscute, a intrat pe contrasens si s-a izbit de o autoutilitara. Soferul autoutilitarei, un barbat de 46 de ani, a murit si el, informeaza Observatornews. Din…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, unul condus pe direcția București catre Buzau de catre o șoferița in varsta de 19 ani, din Rușețu, și mașina care circula din sens opus, la volanul careia se afla un șofer de 46 de ani, din București.…