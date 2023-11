Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost legat, batut și jefuit in propria casa și a fost dus in coma la spital a murit, la doua zile dupa incident. Talharii nu au fost prinși, astfel ca IGP a trimis o echipa de specialiști de la Investigații Criminale din București pentru aceasta ancheta. […] The post Omul de afaceri din Sibiu legat, batut și jefuit in propria casa a murit. Talharii sunt liberi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .