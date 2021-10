Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul avionului privat prabusit duminica la Milano este omul de afaceri roman Dan Petrescu, in varsta de 68 de ani, scrie Antena 3.El se afla in aparatul de zbor impreuna cu sotia, fiul lor si alti cinci prieteni.Dan Petrescu a devenit partener de afaceri cu Ion Tiriac dupa Revolutie.Conform presei…

