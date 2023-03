Stiri pe aceeasi tema

- Primul iesean condamnat pentru conducere sub influenta drogurilor a scapat de pedeapsa. Magistratii Judecatoriei ii aplicasera lui Ovidiu Mocanu o condamnare cu suspendare. Si aceasta a fost considerata prea aspra de instanta superioara. Curtea de Apel a considerat ca o pedeapsa i-ar face tanarului…

- Un polițist de frontiera a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu suspendarea condiționata a executarii pedepsei dupa ce a cerut o mita de 50 euro de la o femeie pentru a nu verifica autenticitatea unui test Covid pretins a fi fals. Sentința a fost pronunțata zilele trecute de magistrații Judecatoriei…

- Un barbat, in varsta de 38 de ani, originar din raionul Falești, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei intr-un penitenciar de tip semiinchis, pentru comiterea infracțiunilor de furt, jaf, escrocherie și prezentarea, cu buna-știința, a unei declarații mincinoase, anunța PG.…

- „OPRESCU MIRCEA SORIN, fost Șef Secție in cadrul Spitalului Universitar de Urgența București, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 03 ianuarie 2018 – 15 iunie 2020, intrucat a deținut și exercitat simultan cu funcția de Șef Secție - Clinica Chirurgie Generala IV din cadrul Spitalului…

- Un scandal la bordul unei aeronave de pe cursa Londra-Chișinau i-a creat probleme unui moldovean in varsta de 45 de ani, care a fost recunoscut vinovat pentru huliganism și aplicarea violenței asupra unei persoane cu funcție de raspundere, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen…

- Instanța de la Judecatoria Botoșani a dat la inceputul lunii decembrie a anului 2022, sentința in cazul accidentului mortal de la Orașeni, in care doi soți și-au pierdut viața. Primul apel a fost formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Botoșani.