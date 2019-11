Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in ancheta asupra asasinarii jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia a cerut sa i se asigure imunitatea in schimbul informatiilor despre ceea ce el stie in acest caz, au declarat sambata surse apropiate dosarului pentru AFP.Yorgen Fenech a cerut sa beneficieze de imunitate…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters. Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub supravegherea…

- Poliția din Malta l-a arestat pe Yorgen Fenech, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din aceasta țara, în cadrul investigației referitoare la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, au informat doua surse citate de Reuters, potrivit Mediafax.Fenech a fost arestat în…

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters. Omul de afaceri Yorgen Fenech a fost retinut dupa ce politia…

- Un barbat suspectat ca a jucat rolul de intermediar intre comanditar si persoanele acuzate de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in Malta, in 2017, in timp ce ancheta cu privire la coruptie, si care a fost arestat saptamana trecuta a declarat ca-l cunoaste pe comanditar si este pregatit sa-i…

- Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat marti arestarea unui barbat suspectat ca a actionat ca intermediar in cazul asasinarii jurnalistei Daphne Caruana Galizia in octombrie 2017, transmite dpa.Muscat a declarat ca suspectul ar putea fi gratiat daca va oferi informatii ce vor conduce…