Stiri pe aceeasi tema

- Actionarul majoritar al grupului de firme Racova, care exploateaza 35.000 de hectare de teren in judetul Vaslui, compania Babylon Overseas (FZE) cu sediul social in Emiratele Arabe Unite, P.O. BOX513980, nu este de gasit de autoritatile din Emirate.

- Omul de afaceri Adrian Porumboiu, fostul proprietar al grupului Racova, care exploateaza 35.000 de hectare in Vaslui, si-a trims avocatii sa incerce sa-i recupereze imperiul agricol, pe care l-a vandut in anul 2015. „Adrian Porumboiu a vandut actiunile in baza unui contract care nu a fost…

- Constatand ca tacerea nu mai e de aur, omul de afaceri Adrian Porumboiu a organizat ieri o conferința de presa, in cadrul careia a clarificat situația actuala a Comcereal SA Vaslui, la care grupul de firme Racova are din nou 84% din acțiuni. Omul de afaceri și-a continuat astfel prezentarea: “Departe…

- Grupul energetic austriac OMV AG va prelua o participatie de 20% in concesiunea campurilor petrolifere Umm Lulu si Sateh Al Razboot din Emiratele Arabe Unite (EAU), conform acordului de parteneriat in valoarea de 1,5 miliarde de dolari ce va fi incheiat cu compania petroliera nationala a statului din…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) invita agenții economici autohtoni, interesați de piața Emiratelor Arabe Unite, sa participe la Forumul de afaceri moldo-emiratez, care va avea loc in

- Grupul francez Carrefour este al doilea cel mai puternic retailer local ca cifra de afaceri, dupa gigantul german Kaufland. Carrefour a obtinut in 2017 afaceri de aproape 1,8 mld. euro, cu 18,7% mai mari ca in 2016, arata cel mai recent raport anual al companiei.

- Silviu Prigoana a slabit foarte mult in ultimii ani, iar acum incearca sa se mențina in forma. Silviu Prigoana, care ani de zile a purtat exclusiv haine negre , a uimit pe toata lumea dupa ce a slabit foarte mult. Omul de afaceri nu s-a mulțumit doar sa scape de kilogramele in plus, ca incearca sa se…

- Fiica adoptiva a celor doua staruri hollywoodiene, in varsta de 25 de ani, s-a lansat in afaceri! Bella se folosește de numele dat de parinții ei adoptivi pentru a se lansa pe piața articolelor vestimentare. Bella s-a lansat in afaceri Potrivit presei internaționale, Bella Kidman-Cruise și-a lansat,…