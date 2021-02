Omul cu valiza lui Dragnea, propus de USR subprefect de Teleorman ​Sergiu Iordan, președintele USR Teleorman și cel care a dus valiza lui Dragnea jurnalistilor Rise Project, este propunerea USR pentru funcția de subprefect al județului Teleorman.



În mini CV-ul trimis de partid acest episod lipsește însa. USR menționeaza doar ca Iordan a absolvit Facultatea de Electronica și Telecomunicații din cadrul Universitații Politehnica București, specializarea Radionavigație. De asemenea, precizeaza sursa citata, în timpul stagiului militar, a urmat cursuri intensive de Drept penal și Drept procesual penal și a fost avansat în grad de ofițer… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 20 ianuarie 2021, au mai fost confirmate inca 116 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 17.485. In intervalul 19.01.2021 (10:00) – 20.01.2021 (10:00) au fost raportate 116 decese (71 barbați și 45 femei), ale unor pacienți infectați…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 17.485 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 19.01.2021 (10:00) – 20.01.2021 (10:00) au fost raportate 116 decese (71 barbați și 45 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Compania CEZ anunța ca la inceputul anului viitor va redeschide agențiile din Romania. Este vorba despre birourile care lucreaza in mod direct cu clienții. In interiorul centrelor de relații cu clienții vor fi aplicate toate regulile anti-Covid, potrivit Mediafax. Compania CEZ anunța ca din…

- 5.086.700 de romani au votat pana la ora 18.00.La nivelul judetului Constanta,175.791 28,27 de persoane au votat pana la ora 18.00. La nivelul judetului Tulcea, 48.252 25,07 de cetateni au votat.In topul judetelor fruntase sunt Teleorman 34,39 Olt 34,30 si Gorj 33,53 . Judetele codase sunt Vaslui 21,44…

- La alegerile parlamentare 2020 au votat 4.080.404 de alegatori, dupa noua ore de la deschiderea secțiilor, adica o prezența de 22,43% potrivit informațiilor furnizate de Biroul Electoral Central. Dintre aceștia, 2.208.232 au fost in mediul urban, iar 1.872.172 in mediul rural. In București, la ora 16.00…

- In intervalul 04.12.2020 (10:00) – 05.12.2020 (10:00) au fost raportate 134 de decese (79 barbați și 55 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Braila, Brașov, Calarași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța,…

- In cursul dimineții de astazi, 5 decembrie 2020, au mai fost confirmate inca 134 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 12.186. In intervalul 04.12.2020 (10:00) – 05.12.2020 (10:00) au fost raportate 134 de decese (79 barbați și 55 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 3 decembrie 2020, au mai fost confirmate inca 211 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 11.876. In intervalul 02.12.2020 (10:00) – 03.12.2020 (10:00) au fost raportate 211 de decese (125 barbați și 86 femei), ale unor pacienți infectați…