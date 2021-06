Omul cu Justiția, spectacol de prost gust Prestația lui Stelian Ion nu mai are nimic comun cu justiția pe care o pastorește. Este nesigur pe el, ceea ce era bun ieri nu mai este bun astazi, cere consultari și dupa aia nu mai ține cont de opinii. In schimb, o ține orbește cu desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. La […] The post Omul cu Justiția, spectacol de prost gust first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

