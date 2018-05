Australianul James Harrison, supranumit ''Omul cu bratul de aur'', a facut ultima sa donatie de sange la sfarsitul saptamanii trecute, oferind unei clinici din Australia o doza din sangele lui, care prezinta o particularitate medicala rara, a anuntat miercuri agentia de presa Reuters.



James Harrison, in varsta de 81 de ani, are un tip rar de sange, ce contine un anticorp utilizat in terapia de preventie anti-D la gravidele cu Rh-negativ si al caror sange contine anticorpi ce risca sa le atace copiii nenascuti.



Potrivit organizatiei Crucea Rosie din Australia,…