Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului de Boli infectioase Cluj-Napoca a infirmat ieri, 12.03.2020, suspiciunea de infectare cu virusul COVID-19 (Coronavirus) atat in cazul pacientei de 29 de ani care fusese internata la Sectia Boli infectioase, cat si in cazul pacientei de 62 de ani…

- Federatia Romana de Fotbal a decis, joi, suspendarea tuturor competitiilor fotbalistice pe teritoriul Romaniei pana la 31 martie avand in vedere deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind pericolul epidemic pe care-l reprezinta virusul COVID-19.…

- Datorita inmulțirii cazurilor de infecție cu coronavirus, la nivel național și trecerea in stadiul 2 al infecțiilor, fapt care a declanșat implementarea de masuri mult mai drastice, Primaria Municipiului Campia

- Astzi 5 martie la nivel naional sunt în carantin instituionalizat 38 de persoane pentru care se efectueaz verificri pentru a depista dac au contactat virusul COVID &ndash 19 (coronavirus). Alte 11311 de persoane sunt în izolare la domiciliu i sub monitorizare medical.V reamintim c pe terit...

- Patru persoane au murit din cauza noului coronavirus in statul Washington, au declarat luni oficialii locali, numarul total de decese din acest stat american si din SUA ajungand la sase, informeaza DPA. Virusul a afectat in special rezidentii varstnici din centrul de tratament pe termen lung Life Care,…

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola. Brazilia este prima tara din America de Sud care confirma prezenta bolii.

- Oamenii de stiinta demonteaza teoriile conspiratiei care au aparut pe masura ce epidemia de coronavirus din China lua amploare. Potrivit acestora, nu exista nicio dovada ca virusul ar fi fost ”fabricat” intr-un laborator si ”scapat” in spatiul public, scrie digi24.ro.

- Noul virus din China înspaimânta întreaga omenire și da naștere multor teorii ale conspirației. Mulți cred ca nu este o coincidența faptul ca a aparut în Wuhan. În oraș se afla un institut în care cercetatorii chinezi studiaza cele mai periculoase și contagioase boli.…