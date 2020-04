Stiri pe aceeasi tema

- Sefa de la ASF Elena Doina Dascalu a decis impreuna cu cei care conduc aceasta institutie ca acum in caz de pandemie Coronavirus COVID19 toti soferii din Romania SA PLATEASCA SI MAI MULTI BANI pentru o banala asigurare RCA. Raportul publicat în 10 aprilie arata…

- Cap Limpede, stiri adevarate: O femeie de afaceri despre care presa a scris in trecut ca este interpusul lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 din Bucuresti lider al PSD, se numara printre cei mai mari beneficiari ai crizei prin care trece Romania, informeaza publicatia Newsweek.ro. Pana…

- "In ultimele zile ati avut mai mult timp sa va ganditi la ce se intampla in Romania. Sa ascultati si sa vedeti ce face Guvernul, ce face Parlamentul. Uneori pare un concurs si cred ca nu e cea mai buna cale. Cu totii, indiferent de profesie sau de culoarea politica, avem in fata o sarcina uriasa.…

- Sistemul bancar trebuie sa fie alaturi de statul roman in stavilirea iesirilor de bani, sustine Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, precizand ca ar fi bine sa se ajunga la un aranjament tip Viena, cum a fost dupa criza din 2008, conform Agerpres.Citește și: IZBUCNIREA unui fost…

- Mihai Morar, vedeta de televiziune in varsta de 38 de ani, are de suferit din cauza acestei crize sanitare care s-a abatut peste Romania, dar nu numai. El a vorbit despre aceasta situație cat se poate de delicata și este convins insa ca lucrurile vor ajunge din nou pe fagașul normal. Mihai Morar, gest…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, se arata revoltat, dupa ce a aflat ca in plina pandemie de coronavirus, procurorii i-au facut dosar penal profesorului Streinu Cercel, unul dintre cei mai de incredere medici din Romania și unul dintre oamenii pe care romanii il crediteaza cu incredere.Citește…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a spus, in cadrul intalnirii de miercuri a grupului interinstitutional pentru evaluarea impactului coronavirusului in economie, ca in acest moment in Romania exista stabilitate pe plan macroeconomic, a declarat Florin Jianu, presedintele CNIPMMR, potrivit…

- Cele mai multe firme din România nu au o strategie de risc pentru situații precum epidemia de coronavirus. O arata rezultatele unui barometru efectuat de o companie de consultanța. Potrivit rezultatelor cercetarii, peste 70% dintre cele 300 de firme chestionate se așteapta la consecințe economice…