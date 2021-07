Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila are ambiții mari in politica și nu exclude posibilitatea de-a candida la alegerile prezidențiale din anul 2024 din partea Partidului Social Democrat (PSD). Anunțul a fost facut in aceasta seara, la Digi 24. „Nu exclud sa candidez in 2024”. Alexandru Rafila l-ar propune pe Marcel Ciolacu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in coalitia de guvernare exista „o criza de imaturitate politica”. „Avem o criza de imaturitate politica (in cadrul coalitiei de guvernare – n.r.), e evident, de lipsa a oamenilor de stat si vad si in seara aceasta, toate discutiile sunt in jurul…

- „Eu cred ca domnul Iohannis, in acest moment, cu totii vedem cum prin tacere se implica in viata politica, dupa ce ne-a impus aceasta coalitie, cred ca nu iese de rusine. Cred ca presedintelui Romaniei in momentul acesta ii e rusine si sa spuna ca a facut o mare greseala, dar cand se uita la ei, sunt…

- Dan Barna: Am fost la Elisabeta Rizea la Nucșoara, am fost fix acum 3 saptamani. Și…. doamna aceea… și acum, daca incep sa povestesc, o sa ma emoționez… Doamna aceea inseamna pentru mine exact dovedirea faptului ca in Romania exista niște demnitate. Este și o postare la mine pe Facebook. Și vazand acolo…