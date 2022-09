Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat tentative de a comite atacuri in jurul instalatiilor nucleare de pe teritoriul Federatiei Ruse.

Compania privata rusa „Wagner" a recrutat o mie de deținuți in doua colonii corecționale situate in regiunea Rostov a Federației Ruse, in timpul vizitelor personale ale oligarhului Evgheni Prigojin, caruia i se atribuie controlul mercenarilor.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, si-a calculat "foarte gresit" planurile in privinta razboiului din Ucraina si, in loc sa desparta membrii NATO si UE, "a contribuit la o unitate fara precedent".

Sunt semne clare ca premierul Ungariei, Viktor Orban, acționeaza in favoarea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, in plina invazie a Rusiei in Ucraina!

Nu exista un interval de timp clar pentru „operațiunea speciala" (n. r.: cum numește Rusia invazia) din Ucraina, aceasta se va incheia atunci cand toate obiectivele sale vor fi atinse, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat televiziunii…

Ucraina a calificat vineri drept ''o proba in plus a genocidului deliberat'' declaratia presedintelui rus Vladimir Putin ca Occidentul vrea sa lupte impotriva Rusiei ''pana la ultimul ucrainean'', relateaza agentia EFE, arata Agerpres.

Profesorul universitar Mircea Coșea profețește prabușirea Federației Ruse, pe fondul invaziei comandat de catre Vladimir Putin in Ucraina.

Premierul britanic Boris Johnson a avertizat asupra "oboselii crescande" in legatura cu razboiul din Ucraina si a declarat ca orice concesie facuta presedintelui rus Vladimir Putin ar fi un "dezastru", transmite The Guardian.