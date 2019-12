Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 15 persoane s-au adunat in dimineața de Craciun in cimitirul Ghencea militar la mormantului lui Nicolae și Elena Ceaușescu pentru a comemora 30 de ani de la execuția cuplului dictatorial. Nostalgicii regimului comunist au aprins lumanari și au depus coroane, relateaza G4Media.A fost forfota…

- Dupa 30 de ani de la Revoluție noi secrete ale cuplului Ceaușescu au ieșit la iveala. Se pare ca Nicolae Ceaușescu a fost acuzat de dispariția unui miliard de dolari din fondurile statului, chiar cu puțin timp inainte de a fi executat. Ce a spus Elena Ceaușescu despre banii familiei? Nicolae Ceaușescu,…

- Dupa 30 de ani de la Revolutia din 1989, realitatea.net a aflat povestea celui care a realizat celebra imagine cu decolarea elicopterului in care se aflau Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu pe 22 decembrie 1989. La trei decenii distanta, site-ul Realitatea a refacut fotografia istorica, la exact aceeasi…

- Pe 21 decembrie 1989, la ora 12:00, Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu au aparut in balconul CC al PCR, in prezent sediul MAI, pentru ca fostul sef de stat sa rosteasca ceea ce avea sa fie ultimul sau discurs in Piata Palatului. Motivul organizarii mitingului de catre Ceausescu a fost calmarea spiritelor…

- La 30 de ani de la Revolutie, Dumitru Burlan, fost ofiter de Securitate si sosia lui Nicolae Ceausescu, a oferit informatii nestiute din viata sotilor Ceausescu. Pare-se ca Elena avea niste obiceiuri bizare!

- Au trecut 30 de ani de la Revolutia din 1989. In ziua de Craciun, sotii Nicolae si Elena Ceausescu au fost executati. Revolutia din 1989 a constat intr o serie de proteste, lupte de strada si demonstratii desfasurate in Romania, intre 16 si 25 decembrie 1989, care au dus la caderea dictatorului Nicolae…

- Ies la iveala secrete tulburatoare, la trei decenii de la Revolutie. Cu cateva ore inainte ca Nicolae si Elena Ceausescu sa fie executati la Targoviste, dictatorul a fost la un pas sa preia din nou conducerea Romaniei. Colonelul Ionel Boeru, comandatul plutonului, a povestit tot ce s-a intamplat in…