Stiri pe aceeasi tema

- Legea prin care statul deconteaza pe viața tratamentul victimelor din tragedia de la Colectiv a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. „Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.…

- Toate victimele incendiului de la Colectiv vor primi din partea statului tratament medical gratuit. Legea urmeaza sa fie promulgata chiar in ziua in care se implinesc 5 ani de la incendiul care a șocat intreaga țara.

- Inceputul in politica este asemanator pentru cei mai mulți tineri dornici de a rezolva probleme sau de a schimba ceva. Este mult entuziasm, sunt multe idei, multa dorința de acțiune. Cu timpul, fiecare traiește propriile experiențe și invața propriile lecții. Unii dintre tineri devin dezamagiți de politica,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi in mesaj catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Teatrul de Operatii din Afganistan, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a adaugat ca viata niciunuia dintre militari nu este in pericol si este permanent informat…

- Un vis din copilarie s-a transformat in realitate. Cine este milionarul care a cheltuit o avere pentru a se muta intr-un turn cu apa? Imaginile astea fac inconjurul lumii. Cine este milionarul care s-a mutat intr-un turn cu apa Imaginile cu un turn de apa transformat in casa fac furori pe internet.…

- Doi tineri care circulau cu o motocicleta au fost raniți, duminica, intr-un accident rutier produs in localitatea gorjeana Lelești, langa Targu Jiu. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat, de 46 de ani, din comuna Lelești, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 672D Lelești,…

- Soferul unui autoturism a murit si doi pasageri au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac, sambata seara, pe DN54, intre localitatile Corabia si Garcov, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.Politistii au stabilit ca soferul autoturismului,…

- Cinci mașini au fost implicate intr-un accident produs marți in localitatea Seleuș, județul Arad. O femeie aflata la volan nu a acordat prioritate și a intrat intr-o autoutilitara, care a derapat lovind alte trei mașini parcate in fața primariei din localitate, relateaza Mediafax.Potrivit…