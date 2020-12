Omul care a sprijinit-o enorm pe Simona Halep a murit infectat de coronavirus Internat de urgența, starea sa de sanatate s-a agravat brusc, astazi dimineața, iar doctorii nu au mai putut face nimic. Corneliu Idu, ce a murit la 70 de ani, a fost unul dintre cei mai bogați oameni din Constanța, cu afaceri in transport naval și activitați in zona portuara a orașului. Deține și Tenis Club Idu, baza de tenisdin stațiunea Mamaia unde au avut loc mai multe competiții, chiar și internaționale. Arena sa a gazduit meciul de Fed Cup dintre Romania și Marea Britanie (2017). ”Am investit aici 5 milioane de euro și, anual, cheltuielile sunt de 300.000 de euro. Dar merita investiția,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Internat de urgența, starea sa de sanatate s-a agravat brusc, astazi dimineața, iar doctorii nu au mai putut face nimic. Corneliu Idu, ce a murit la 70 de ani, a fost unul dintre cei mai bogați oameni din Constanța, cu afaceri in transport naval și activitați in zona portuara a orașului. Deține și …

- Corneliu Idu, unul dintre oamenii din spatele carierelor fulminante ale Simonei Halep si Horia Tecau, a murit pe neasteptate de COVID in Constanta. Corneliu Idu a dezvoltat unul dintre cele mai mari cluburi de tenis din Romania – Tenis Club Idu – si a sustinut parcursul profesional al Simonei Halep…

- Omul de afaceri Corneliu Idu, unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Constanta, a murit marti dimineata, el fiind diagnosticat cu COVID-19. Corneliu Idu, în vârsta de 70 de ani, i-a sprijinit la începutul carierei pe jucatorii de tenis constanteni Simona Halep si Horia…

- In conformitate cu deciziile Comitetului pentru Situații de Urgența, echipa care se ocupa de realizarea serialului de televiziune nu mai au voie sa filmeze in barul ”Las Fierbinți” care, in viața de zi cu zi, are un alt patron, pe Cristi Neamțu. Caci barul satesc exista dinainte de consacrarea filmului…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca ”economia din România este printre economiile care se afla într-una dintre cele mai bune situatii la nivel european”, el aratând ca, potrivit cifrelor oficiale, investitiile publice, productia industriala si numarul de angajati cu contract…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, ca este dispus sa accepte tinte ambitioase in privinta combaterii schimbarilor climatice, insa nu neconditionat. „Noi, eu, suntem dispusi sa acceptam tinte destul de ambitioase, dar nu sunt dispus sa accept tinte foarte ambitioase neconditionat.…

- Un proiect ambitios de infrastructura ar putea fi implementat in curand in Romania. Este vorba de o autostrada si o linie de cale ferata, care sa lege portul Constanta de portul Gdansk din Polonia.

- Discursul Ambasadorului SUA la inuagurarea conductei Black Sea Oil amp; Gas, localitatea Vadu, Corbu, judetul Constanta."Suntem aici sa sarbatorim unul din cei mai importanti pasi facuti de Romania pentru dezvoltarea resurselor sale de gaze naturale din Marea Neagra. Ele reprezinta o comoara nationala…