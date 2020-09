OMS vrea să aibă 2 miliarde de doze de vaccin anti-COVID până la sfârșitul lui 2021: Care este principalul obiectiv Organizația Mondiala a Sanatații spune ca pana in anul 2021 vrea sa aiba 2 miliarde de doze de vaccin anti-COVID disponibile. Obiectivul este ca majoritatea oamenilor din toate țarile sa fie vaccinați, nu toți oamenii din doar cateva țari. Mai multe tari din Europa se lupta deja cu un nou val de infectari cu coronavirus. ”Ne scufundam sau inotam impreuna, cea mai rapida metoda de a incheia pandemia si de a accelera redresarea economica este sa ne asiguram ca unii oameni sunt vaccinati in toate tarile, nu toti oamenii din unele tari. Sondajele de opinie recente arata ca o majoritate coplesitoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful OMS sustine ca cea mai rapida metoda de a incheia pandemia si de a accelera redresarea economica este ca oamenii din toate tarile sa fie vaccinati. Citeste si: OMS: "Sansele de a castiga la loto sunt mai mari decat sa scapi de infectarea cu Covid-19" "Ne scufundam sau inotam…

- Organizatia Mondiala a Sanatații vrea sa aiba 2 miliarde de doze de vaccin disponibile pana la sfarsitul anului viitor. Tinta este ca majoritatea oamenilor din toate tarile sa fie vaccinati, nu toti oamenii din doar cateva tari, spune șeful OMS, Tedros Ghebreyesus.

- „Ar trebui sa ne fie frica”, spune ea, dar „Suntem mulți, ei sunt puțini” Ea a știut prima data ca pandemia este „falsa” atunci cand OMS a declarat pandemia pentru prima data, cu un anunț de 4.291 de decese la nivel global. Aceasta, spune ea, reprezinta 1 deces la 1,8 milioane de oameni. Contextul este…

- Europa intra intr-o faza decisiva a luptei impotriva Covid-19 odata cu reinceperea scolilor, dar si cu venirea toamnei, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii. Intre timp insa, compania farmaceutica de stat din China a anuntat ca “sute de mii” de chinezi din grupele de risc au fost deja vaccinati…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca se așteapta o noua creștere a numarului de decese provocate de coronavirus in Europa, in lunile octombrie și noiembrie, conform France24. Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS, a declarant ca va fi mai greu in lunile respective și vom vedea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a apreciat ca decizia AstraZeneca de a amana studiul clinic de faza a 3-a al vaccinului pentru Covid-19, din motive de siguranta, este o trezire la realitate, o reamintire ca dezvoltarea unui vaccin ”nu este intotdeauna un drum rapid si drept”, relateaza CNBC. AstraZeneca…

- Organizația Mondiala a Sanatații a reacționat dupa ce studiile clinice finale pentru un vaccin impotriva COVID-19, dezvoltate de AstraZeneca și Universitatea Oxford, au fost suspendate din cauza unei boli care a aparut la un participant. Siguranta unui potential vaccin pentru COVID-19 este „primul si…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii indeamna statele lumii sa mentina restrictiile anti-COVID. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat ca o deschidere fara un control asupra noului coronavirus este o ''reteta a dezastrului'', scrie Agerpres.Tedros a admis faptul ca multi…