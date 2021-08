Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii considera „fiabila” o proiectie care preconizeaza 236.000 de decese suplimentare din cauza covid-19 in Europa – pana in decembrie -, anunta luni directorul regional OMS Hans Kluge, care se declara ingrijorat de o stagnare recenta a ritmului vaccinarii pe acest…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ‘fiabila’ o estimare conform careia vor avea loc 236.000 noi cazuri de deces asociat COVID-19 in Europa pana la 1 decembrie, a declarat luni directorul Biroului OMS pentru Europa, Hans Kluge, citat de AFP si EFE. Hans Kluge a informat la o conferinta…

- Profesorii si personalul din centrele de invatamant ar trebui sa faca parte din grupurile prioritare la vaccinarea anti-COVID, au informat luni birourile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa si UNICEF, relateaza AFP. Ar trebui „propusa vaccinarea anti-COVI-19 profesorilor si altor membri…

- Vești bune de la OMS: Cazurile de COVID din valul actual se stabilizeaza, inainte de a atinge numarul celor din aprilie Vești bune de la OMS: Cazurile de COVID din valul actual se stabilizeaza, inainte de a atinge numarul celor din aprilie Cazurile globale de COVID-19 inregistrate de la inceperea pandemiei…

- Testele PCR sau antigenice ar trebui sa fie realizate in mediile școlare pentru a se evita recurgerea inca o data la invațamantul la distanța, in cazul unei noi creșteri a numarului de cazuri de Covid, a recomandat vineri șeful biroului pe Europa al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Hans Kluge,…

- Numarul cazurilor de Covid-19 a inceput sa creasca din nou in Europa, dupa 10 saptamani in care a dat inapoi, a anuntat directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, citat de Reuters. „Daca nu vom ramane disciplinati, va exista un nou val pandemic in regiunea europeana",…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a inceput sa creasca din nou de saptamana trecuta in Europa, dupa 10 saptamani consecutive de recul, a anuntat joi directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a lansat totodata un avertisment in privinta riscului unui nou val al pandemiei…

- Nivelul vaccinarii in Europa este insuficient in vederea evitarii unei reintensificari a pandemiei covid-19, avertizeaza joi aripa europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care indeamna la evitarea „greselii” care a condus la cresterea cazurilor in vara lui 2020, relateaza AFP. Acoperirea…