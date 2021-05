OMS: Varianta indiană, detectată în cel puţin 53 de teritorii Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis, miercuri, varianta de coronavirus detectata pentru prima data in India a fost semnalata oficial in 53 de teritorii. Totodata, OMS a primit informatii din surse neoficiale potrivit carora varianta B.1.617 a fost identificata in alte sapte teritorii, conform cifrelor din actualizarea epidemiologica saptamanala a agentiei sanitare a ONU, ceea ce duce numarul total la 60, scrie AFP, conform Agerpres. Potrivit raportului, varianta B.1.617 prezinta o transmisibilitate crescuta, in timp ce gravitatea cazurilor de infectare cu aceasta este in curs de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

