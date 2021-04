OMS: Varianta indiană de Covid-19, mai contagioasă şi mai rezistentă la vaccinuri şi tratamente Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca varianta indiana a coronavirusului ar putea fi mai contagioasa și mai rezistenta la vaccinari și tratamente. Varianta include mutatii “asociate unei intensificari a transmiterii” si o capacitate mai mica de neutralizare a virusului prin unele tratamente cu anticorpi monoclonali, a precizat OMS in raportul sau epidemiologic saptamanal. De asemenea, unele analize realizate in SUA arata o posibila reducere a efectelor neutralizatoare a vaccinurilor impotriva acestei variante. Astfel, studii preliminare cu vaccinul Novavax-Covaxin au aratat ca acest ser… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

