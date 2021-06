Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, rata infectarilor a scazut constant in Irlanda, tara unde circa doua treimi dintre adulti au primit cel puțin prima doza de vaccin anti-Covid, iar o treime și rapelul. Luni au fost raportate 284 de noi cazuri, unul dintre cele mai mici bilanturi din acest an.In paralel insa, se…

- Tulpina Delta (indiana) a virusului este deja dominanta in Marea Britanie și se extinde și in alte state europene, determinand deja autoritațile portugheze sa impuna noi restricții. Experții europeni citați de publicația Politico avertizeaza ca aceasta varianta mai periculoasa va deveni dominanta pe…

- Varianta Delta a coronavirsului SARS-CoV-2, detectata prima data in India si prezenta la ora actuala in cel putin 70 de tari, este pe cale sa devina dominanta in lume din cauza capacitatii ei sporite de transmitere, a avertizat vineri directoarea pentru cercetare stiintifica a Organizatiei Mondiale…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca trebuie sa fie aflate originile noului coronavirus SARS-CoV-2, care a stat la baza pandemiei de COVID-19, si ca anchetatorii trebuie sa beneficieze de acces deplin in locurile unde se pot gasi clarificari in acest sens, relateaza joi agentia…

- Deși cazurile de Covid-19 au scazut in India, rata de pozitivare ramane in continuare mare, avertizeaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters . Soumya Swaminathan, unul dintre experții OMS, a subliniat ca rata de pozitivare este „ingrijorator de ridicata” in India, la nivel…