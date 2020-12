OMS: Vaccinul anti-COVID nu este ceea ce pare a fi Persoanele vaccinate contra COVID-19 ar trebui sa poarte in continuare masti faciale si sa pastreze distanta fata de altii, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite dpa. Chiar daca exista dovezi stiintifice potrivit carora un vaccin ajuta impotriva dezvoltarii bolii COVID-19, nu este clar daca el previne in mod general infectia cu noul coronavirus ce poate […] The post OMS: Vaccinul anti-COVID nu este ceea ce pare a fi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transportul vaccinurilor impotriva noului coronavirus in toata lumea, la temperaturi de minus 70 de grade, este una dintre cele mai ample operațiuni logistice din istorie. Sunt folosite inclusiv containere frigorifice cu care era transportat in mod obișnuit tonul proaspat, relateaza CNN, citat de Digi24.…

- Alexandru Rafila, propus de PSD pentru functia de prim-ministru si reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a confirmat, joi seara, la Subiectiv, ca este infectat cu COVID-19. “Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu. S-a confirmat infectia si in cazul meu. Asta este situatia.…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu recomanda statelor sa elibereze „pașapoarte de imunitate” pentru cei care și-au revenit din COVID-19, dar investigheaza perspectivele utilizarii certificatelor de vaccinare electronica, a declarat joi un expert medical al OMS, conform Reuters. „Ne uitam foarte atent…

- Persoanele care ar fi putut avea expunere la coronavirus, dar care sunt asimptomatice, pot ramane in carantina timp de șapte zile, in loc de 14, daca dau rezultate negative, a stabilit Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC). Recomandarea anterioara viza o perioada de 14 zile dupa expunerea potențiala,…

- Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-COVID și care declanșeaza campania de imunizare a populației. MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul produs de Pfizer/BioNTech care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur pentru…

- Echipa de cercetare de la Oncogen lucreaza din ianuarie, la dezvoltarea unui vaccin anti-coronavirus, iar directorul institutului, Virgil Paunescu, spune ca ar fi avut deja vaccinul, daca Guvernul il finanta. Potrivit acestuia, cu 5 milioane de euro, vaccinul Oncogen ar fi fost acum, in faza a treia…

- Persoanele cu grupa sanguina O pot fi mai puțin vulnerabile la Covid-19 și au o probabilitate redusa de a se imbolnavi grav, potrivit a doua studii publicate miercuri, citate de CNN. Experții spun ca este nevoie de mai multe cercetari. Cercetarea ofera dovezi suplimentare ca grupa de sange poate juca…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…