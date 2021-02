Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea tarilor din Europa raman ''vulnerabile'' pe perioada pandemiei de coronavirus chiar daca vaccinurile ofera speranta, a declarat joi directorul regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, relateaza dpa, preluata de Agerpres.

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timiș, s-au administrat 1.620 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 233 de vaccinuri, din care 14 reprezinta doze de rapel. In cadrul etapei a II a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 678 de vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 9.504 persoane. In ultimele 24 de ore, in Timiș, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 au fost administrate…

- Vaccinarea este singura soluție pentru a scapa de pandemie, iar o campanie de informare corecta și eficienta ii va ajuta pe oameni sa ințeleaga ca beneficiul vaccinului anti-Covid este uriaș, a explicat la Digi24 medicul Gindrovel Dumitra.