OMS va cataloga noua variantă de coronavirus drept una de ”îngrijorare” Un inalt oficial din Africa de Sud a declarat ca i s-a spus vineri ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va desemna noua varianta de coronavirus detectata in Africa de Sud drept o varianta „ingrijoratoare”, relateaza Reuters. „Suntem ocupați sa incercam sa obținem cateva informații din culise despre ceea ce s-a discutat la reuniunea OMS de astazi. Mai devreme, in cursul zilei, tocmai am primit un mesaj care spune ca vor promova aceasta varianta ca „varianta de ingrijorare””, Nicholas Crisp, director general interimar al departamentului de sanatate, a declarat intr-un briefing pentru presa.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

