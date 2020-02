OMS: Un medicament al companiei Gilead Sciences ar putea trata simptomele coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile companiei americane Gilead Sciences au crescut, luni, cu 4% dupa ce un oficial de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ca un medicament creat de firma de biotehnologie ar putea ajuta la tratarea simptomelor coronavirusului, informeaza Mediafax citand CNN.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru "o eventuala pandemie" cu noul coronavirus, caracterizand drept "foarte preocupanta (...) cresterea brusca" de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit AFP."Trebuie…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru ”o eventuala pandemie” cu noul coronavirus, caracterizand drept ”foarte preocupanta cresterea brusca” de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit News.ro.”Trebuie sa ne…

- China a raportat duminica o noua scadere a numarului de infecții cu coronavirus în regiunile din afara epicentrului epidemiei, dar oficiali din domeniul sanatații de la nivel mondial spun ca este prea devreme pentru a face prognoze privind evoluția situației din cauza noilor cazuri din alte parți…

- Pana acum, 25 de persoane au murit ca urmare a infectarii cu coronavirus, majoritatea in orașul Wuhan și in imprejurimi, scrie The Telegraph. Printre victime se numara persoane in varsta de 73 și 89 de ani, cea mai tanara victima avand 48 de ani. Autoritațile au oprit transportul public in incercarea…

- Pasageri veniți din orașul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de coronavirus, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma, scrie Reuters. Aceștia sunt verificați daca sunt suspecți de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, mai relateaza…

- Peste 60 de cazuri au fost confirmate ale noului coronavirus, insa experții din Marea Britanie estimeaza aproximativ 1.700. Singapore și Hong Kong au verificat pasagerii aerieni de la Wuhan, iar autoritațile americane au anunțat masuri similare pe trei mari aeroporturi din San Francisco, Los Angeles…