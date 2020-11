Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a estimat, luni, ca un Craciun in cerc restrans, fara o reuniune mare de familie, este, fara indoiala, „cea mai buna opțiune” in aceasta perioada de pandemie pentru majoritatea țarilor. Maria Van Kerkhove, oficial OMS pentru gestionarea pandemiei de coronavirus,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) considera de neimaginat sa lase coronavirusul sa circule liber in societate, astfel incat populația sa ajunga la imunitatea colectiva, așa cum au recomandat anumite persoane, conform AFP.“Niciodata in istoria sanatații publice imunitatea efectivelor nu a fost folosita…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat luni ca Europa va inregistra tot mai multe decese cauzate de coronavirus in lunile octombrie și noiembrie. Numarul deceselor a ramas relativ stabil, chiar daca cel al infectarilor crește de pe o zi pe alta in tot mai multe țari europene, insa OMS a afirmat…