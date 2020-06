Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 100 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate la Beijing de cand boala a reaparut in orasul chinez, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, scrie AFP."Saptamana trecuta, China a anuntat un nou focar in Beijing, dupa mai mult de 50 de zile fara niciun caz in acest…

- China refuza sa lase Organizația Mondiala a Sanatații sa descopere adevarul despre originea pandemiei. Astfel, autoritatile de la Beijing nu permit ca OMS sa se alature anchetei cu privire la originea virusului Sars-CoV-2.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), acuzata de Statele Unite ale Americii ca nu a sesizat imediat pericolul noului coronavirus, a lansat vineri un apel la adresa Beijingului solicitand sa fie invitata sa participe la investigatiile cu privire la originea animala a noului coronavirus, transmite AFP."OMS…

- Un nou prag psihologic dat de COVID–19: peste 3 milioane de imbolnaviri la nivel mondial și peste 200.000 de decese Pandemia de coronavirus a depașit un nou prag psihologic, cel de 3 milioane de imbolnaviri, la nivel mondial, cu peste 207.000 de decese și aproximativ 900.000 de pacienți declarați vindecați.…

- China a ascuns informatii vitale despre epidemia provocata de coronavirus, acuza John Sawers, fost sef al serviciului britanic de informatii externe MI6, citat de Reuters. El a declarat miercuri ca Beijingul trebuie sa raspunda pentru secretizarea primelor informatii. Sawers, care a condus…

- Premierul australian Scott Morrison a criticat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru sustinerea acordata redeschiderii pietelor de animale vii in China, transmite dpa. Potrivit lui Morrison, este "de neinteles" sa se sustina functionarea acestor piete, cum este si cea de unde se crede ca a aparut…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezmintit vineri ca ar fi primit si neglijat o alerta precoce a Taiwanului cu privire la o transmitere intre oameni a noului tip de coronavirus, dupa izbucnirea epidemiei in China, in decembrie, dupa cum acuza Washingtonul organizatia, informeaza AFP. SUA ii…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP si Reuters.…