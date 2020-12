Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetare a Organizației Mondiale a Sanatații va sosi in orașul Wuhan, punctul de origine și primul epicentru al pandemiei de coronavirus pentru a investiga și studia originile virusului, de unde a aparut și felul in care a facut trecerea de la animal la om, relateaza The Guardian.

- Cancerul este responsabil de aproximativ 10 milioane de decese in 2020 la nivel mondial, a anunțat marți Agenția Internaționala pentru Cercetare in domeniul Cancerului (IARC), agenție specializata a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) care estimeaza totodata ca anul acesta numarul cazurilor de…

- Oferirea de informatii corecte despre vaccinurile anti-COVID-19 este mult mai buna decat a-i forta pe oameni sa se imunizeze, au declarat luni oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA.

- Italia a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 37.809 cazuri noi de Covid-19 și 446 decese. Din spitale au fost externate peste 10.000 de persoane, fața de aproape 5.000 joi. Joi erau 34.505 cazuri noi, iar vineri sunt 37.809. Numarul total al persoanelor infectate, de la inceputul epidemiei, este de…

- Ziarul Unirea Persoanele vindecate de COVID-19 se pot reimbolnavi. Avertismentul OMS Mai mulți experți din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații avertizeaza populația cu privire la faptul ca persoanele vindecate de COVID-19 se por reimbolnavi, iar imunitatea nu este permanenta: ”Anticorpii dezvoltați…

- Imunitatea data de infectarea cu Covid-19 poate ține sapte luni, spun experții Organizației Mondiale a Sanatații, scrie digi24 . Oamenii de stiinta atrag atenția ca este posibil ca persoane care fac forme ușoare ale bolii sa nu dezvolte anticorpi sau sa ii piarda mult mai repede, caz in care se pot…

- Zece școli din județul Constanța trec la scenariul roșu, in urma infectarii unor elevi sau profesori. Pe de alta parte, la Limanu se deschid restaurantele și cafenelele.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Constanța a votat, luni, in unanimitate, ridicarea restricțiilor impuse in…