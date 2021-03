Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut vineri oamenilor sa nu iroseasca speranta creata de vaccinuri prin incetinirea eforturilor de combatere a pandemiei care continua sa afecteze puternic multe tari, informeaza AFP.Acest avertisment vine in contextul in care sistemul Covax, creat pentru a distribui in mod echitabil vaccinurile anti-COVID, a permis, in sfarsit, saptamana aceasta inceperea imunizarii in tarile care anterior nu au avut acces la vaccinuri.Astfel, au putut fi trimise aproximativ douazeci de milioane de doze in douazeci de tari. Saptamana viitoare 31 de tari vor beneficia…