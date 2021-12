Stiri pe aceeasi tema

- Varianta omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost detectata in cel putin 38 de tari si niciun deces nu a fost asociat deocamdata infectiei cu aceasta, a transmis, sambata, Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Cei care au facut COVID au risc ridicat de a se reinfecta cu varianta Omicron, au avertizat joi autoritatile sanitare din Africa de Sud si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza agentia EFE.Inca nu se cunosc cu certitudine caracteristicile variantei Omicron, dar datele preliminare sugereaza…

- La Repubblica a publicat un interviu cu medicul sud-african Angelique Coetzee, care a descoperit pe 18 noiembrie noua varianta, botezata ulterior „Omicron” de catre Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta a detaliat detaliaza particularitațile celor infectați cu noua tulpina: „oboseala, cefalee, mancarimi…

- Noua varianta Omicron a coronavirusului prezinta „un risc foarte ridicat” la nivel mondial, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii. OMS a subliniat insa ca persista numeroase incertitudini in ce priveste periculozitatea si transmisibilitatea variantei. „Pana in prezent, nu a fost raportat…

- Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Noua tulpina a COVID-19, Omnicron, a alertat toate statele, insa Organizația Mondiala…

- In timp ce noua tulpina Omicron a pus țarile in stare de alerta, Organizația Mondiala a Sanatații spune ca majoritatea infecțiilor actuale Covid se datoreaza in continuare variantei Delta, relateaza CNBC. "Peste 99% din cazurile din intreaga lume se datoreaza variantei Delta și mai multe decese…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza populația! Omicron este noua tulpina mutanta de COVID-19. Specialiștii sunt ingrijorați cu privire la noua descoperire. Cercetatorii au numit-o o ‘varianta ingrioratoare’ care este foarte periculoasa. Noua tulpina mutanta de COVID: Omicron, varianta care…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezvaluit joi un nou plan de lupta impotriva pandemiei de COVID-19 in tarile mai putin bogate si solicita 23,4 miliarde de dolari in urmatoarele 12 luni pentru finantarea acestuia. Parteneriatul principalelor agentii de sanatate mondiale (denumit acceleratorul…