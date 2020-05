OMS suspendă studiile cu hidroxiclochină la bolnavii COVID! România a investit în producția medicamentului In urma rezultatelor unui studiu amplu, publicat de o revista de specialitate, Organizația Mondiala a Sanatații „sfatuiește” sa foloseasca temporar clorochina sau derivații acesteia impotriva Covid-19, pana la analizarea rezultatelor stranse deja de la pacienți din 35 de țari. Spitalele din Anglia și Franța nu-și mai trateaza din luna aprilie pacienții COVID-19 cu hidroxiclorochina, pe cand Romania […] The post OMS suspenda studiile cu hidroxiclochina la bolnavii COVID! Romania a investit in producția medicamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentant al țarii noastre la Organizația Mondiala a Sanatații, profesorul Alexandru Rafila, ne spune cum putem ajunge la finalul acestei pandemii de coronavirus. Șeful Societații Naționale de Microbiologie spune ca cel mai important este ca indicele…

- Studiile controversate in care voluntarii sunt infectați in mod intenționat cu Covid-19 ar putea accelera dezvoltarea vaccinului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, care a lansat noi orientari cu privire la modul in care abordarea ar putea fi justificata etic, in ciuda pericolelor potențiale…

- Dupa scandalul Hidroxiclorchinei și Remdesivir, cele doua medicamente scoase din Anglia și Franța de pe lista de remedii pentru COVID-19, medicii sunt rezervați sa mai anunțe succesul altor soluții. Listei de posibile remedii i se adauga, mai nou, Famotidina, utilizata in tratamentul ulcerului gastroduodenal,…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. UPDATE ora.19.00:…

- Autoritațile au anunțat duminica dimineața primul deces din cauza noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un pacient care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 433, raportarea oficiala de duminica…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) nu mai recomanda eliminarea ibuprofenului in tratarea bolnavilor de COVID-19, scrie Science Alert.Precizarea vine dupa ce autoritațile din Franța au anunțat anterior ca exista indicii ca ibuprofenul mai mult face rau pacienților infectați de coronavirus.Drept urmare,…