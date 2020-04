Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 este in scadere in unele zone ale Europei, inclusiv in Italia si Spania, insa focarele continua sa se raspandeasca in Marea Britanie si Turcia. In acest context, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca pericolul nu a trecut, iar un posibil vaccin nu va…

- Noul coronavirus inca infecteaza si ucide foarte multi oameni in Europa si nu sunt semne ca in aceasta regiune s-ar fi ajuns la un varf al epidemiei, a avertizat miercuri intr-un raport Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), agentia specializata a Uniunii Europene, transmite…

- Sambata, 4 aprilie, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat ca a fost adoptata o noua ordonanța militara, dupa o ședința de urgența la care au mai participat premierul, Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Este cea de a șaptea ordonanța militara de la inceputul crizei de coronavirus…

- Turcia va angaja inca 32.000 de cadre medicale si va inceta exportul de masti de protectie, astfel incat serviciile proprii sa le poata folosi din cauza propagarii coronavirusului pe teritoriul sau, a declarat ministrul Sanatatii, potrivit Reuters.Citește și: Profilul mortilor de COVID-19…

- Abordarea actuala a Marii Britanii (bazata pe sfaturile comunitații locale științifice și medicale) este de a reduce ritmul infectarilor pana la un nivel ce poate fi controlat, de a-i proteja pe cei cu cel mai mare risc, permițand simultan societații sa funcționeze. Tessa Dunlop este o jurnalista și…

- ​Facebook a anunțat vineri o donație de 20 milioane de dolari pentru sprijinirea eforturilor globale de a limita efectele raspândirii COVID-19. Pâna în prezent peste 140.000 de persoane au fost infectate cu coronavirus și s-au înregistrat peste 5.100 de decese. În Europa…

- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…

- Un virus deosebit de periculos ameninta tomatele si ardeii din Franta dupa ce a afectat mai multe state mari producatoare de legume din Europa (Spania, Italia, Olanda, Grecia sau Marea Britanie) precum si Turcia, SUA si China, a anuntat marti Agentia pentru Alimentatie, Sanatate, Securitate Profesionala…