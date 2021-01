Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va dezbate in scurt timp posibilitatea folosirii de certificate sau „pasapoarte de vaccinare” in calatoriile internationale, a declarat ieri expertul departamentului de imunologie de la biroul european al institutiei, Oleg Benesh, relateaza EFE, citata de Agerpres. Dupa cum a afirmat specialistul intr-o conferinta de presa online pentru presa rusa, aceasta tema „se afla pe agenda Comitetului International pentru reglementari medicale si sanitare”, el exprimandu-si speranta ca subiectul va fi dezbatut in curand. „Odata cu aparitia vaccinurilor eficiente si…