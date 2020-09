Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 3.700 de oameni din Suedia au primit rezultate pozitive la coronavirus din greșeala, din cauza unor kituri de testare cu defecte aduse din China, a anunțat, marți, 25 august, Agenția Publica de Sanatate, citata de agenția Reuters. Kitul de la BGI Genomics nu a putut face distincția dintre…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat un apel la o mai mare cooperare globala in cadrul eforturilor de dezvoltare a unui vaccin impotriva COVID-19, avertizand impotriva 'nationalismelor' in acest domeniu, potrivit DPA, relateaza Agerpres.Citește și: Șoc in lumea politica din Italia!…

- Cercetatorii incep sa se indoiasca cu privire la ce stiam pana acum legat de provenienta Coronavirusului. Desi se credea ca locul de origine al virusului este orasul chinez Wuhan, un oficial din Organizatia Mondiala a Sanatatii(OMS), anunta ca vor urma teste mai amanuntite pentru a afla adevarata sursa.

- Coronavirusul este „cea mai severa” urgența de sanatate publica cu care s-a confruntat vreodata Organizația Mondiala a Sanatații, a spus directorul sau general al organizației. Aceasta, in condițiile in care mai multe țari care erau date drept exemplu pentru modul in care au gestionat criza COVID inregisteaza…

- 17 potentiale vaccinuri impotriva noului coronavirus se afla in prezent in etapa testelor clinice pe oameni, a precizat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cel mai avansat vaccin impotriva COVID-19 este in Marea Britanie.

- Coaliția condusa de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) care lupta impotriva noului coronavirus are nevoie de 31,3 miliarde de dolari in urmatoarele 12 luni pentru a dezvolta și a implementa teste, tratamente și vaccinuri, au anunțat vineri reprezentanții ei, citați de Reuters, preluat de Agerpres.…

- O investigatie The Guardian a scos la iveala ca Organizatia Mondiala a Sanatatii si anumite tari latine si-au bazat raspunsul la pandemie pe datele unei companii americane obscure care pretinde ca are acces la sistemele electronice ale unui numar important de spitale din toata lumea.