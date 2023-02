Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat joi pe contul sau de Twitter ca se afla "in drum" spre Siria, lovita luni, ca si Turcia vecina, de un cutremur al carui bilant total depaseste deja 20.000 de morti, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Epidemia de holera din Malawi, care dureaza din martie 2022, s-a soldat pana in prezent cu 1.210 morti, fiind semnalate circa 36.950 de cazuri, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a facut apel la "interventii ferme" pentru a impiedica o deteriorare a situatiei, informeaza AFP.…

- Peste 8.700 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade și a sute de replici in Turcia și Siria.

- Numarul deceselor cauzate de cutremurele puternice care au avut loc la frontiera dintre Turcia si Siria a trecut de 8.100, informeaza miercuri dpa, citat de Agerpres.

- Circa 23 de milioane de persoane ar putea sa fie afectate de cutremurele care au zguduit sud-estul Turciei si nordul Siriei luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a promis sprijin pe termen lung dupa trimiterea primelor ajutoare de urgenta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Noul vaccin dezvoltat impotriva malariei, denumit RTS,S, va fi distribuit pe scara mai larga incepand cu sfarsitul anului viitor, protejand astfel milioane de copii in tarile in care aceasta boala este cel mai des raspandita, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza DPA.…

- Organizatia Natiunilor Unite a cerut joi fonduri suplimentare pentru a oferi un "ajutor vital" inaintea iernii pentru sase milioane de persoane in Siria, tara ravasita de peste 11 ani de razboi, potrivit AFP.

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat luni ca iarna va „pune in pericol" viețile a milioane de ucraineni, dupa seria de atacuri devastatoare ale Rusiei asupra rețelei energetice a țarii, anunța Mediafax.