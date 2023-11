Stiri pe aceeasi tema

- Un copil este ucis, in medie, la fiecare 10 minute in Fașia Gaza, a declarat vineri directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in fața Consiliului de Securitate al ONU, avertizand: „Nimeni nu este in siguranța”, transmite Reuters.

- Sistemul de sanatate din Fasia Gaza este "in genunchi", a avertizat vineri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in fata Consiliului de Securitate al ONU, mentionand ca jumatate din cele 36 de spitale ale enclavei nu mai functioneaza "deloc", transmite AFP, citat de Agerpres."Situatia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a denuntat joi nenumaratele obstacole care limiteaza drastic sosirea ajutoarelor umanitare in Fasia Gaza, de care populatia si infrastructura sanitara au o nevoie vitala, transmite AFP, citat de Agerpres.Cerand "cel putin o pauza umanitara si, in mod ideal, o incetare…

- Rusia si China si-au exprimat miercuri dreptul de veto in cazul unui proiect de rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, elaborat de SUA, privind razboiul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas din Fasia Gaza, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro. Proiectul de rezolutie urmarea sa abordeze…

- Ministerul palestinian de Externe a cerut comunitatii internationale si in special Consiliului de Securitate al ONU sa actioneze pentru a condamna bombardamentele israeliene asupra Fasiei Gaza si locuitorilor acesteia si a pune capat ''carnagiului si impunitatii'', potrivit unui comunicat de presa difuzat…

- Cercetarile asupra relației dintre forma corpului și sanatate au capatat o importanța sporita in ultimele decenii, mai ales in era obezitații. Conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații, in 2016, aproape o treime din populația globala a avut probleme de greutate, dintre care 13% s-au confruntat…