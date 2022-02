Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor studii noi, cocktailul de anticorpi recomandat anul trecut de Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS este ineficient contra variantei Omicron a coronavirusului SARS CoV 2. Anuntul facut de OMS vizeaza o combinatie de Casirivimab si Imdevimab: "Se pare ca acest cocktail de anticorpi prezinta…

- Peste trei miliarde de oameni din intreaga lume nu au primit inca nicio doza de vaccin anti-COVID. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca adancirea decalajului mondial in privința vaccinarii ar putea pregati terenul pentru apariția unei alte variante periculoase a SARS-CoV-2, relateaza New…

- Nivelul de risc asociat variantei Omicron a noului coronavirus este in continuare foarte ridicat, a estimat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in raportul sau saptamanal, in contextul in care numarul cazurilor de COVID-19 a stabilit un nou record saptamana trecuta,

- Schimbare cu 360 de grade facuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste certificatul verde COVID. Restrictiile de calatorie si certificatul verde trebuie eliminate, deoarece sunt masuri care nu si-au dovedit eficienta. Dupa doi ani de pandemie, OMS anunta ca aceste masuri duc…

- Tratamentul cu anticorpi COVID-19 al Regeneron Pharmaceuticals și alte medicamente similare ar putea fi mai puțin eficiente impotriva noii variante a coronavirusului Omicron, a declarat marți compania, citata de Reuters. Producatorul de medicamente a precizat ca sunt in curs de desfașurare analize suplimentare…

- Profesorul Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, considera ca este "extrem de improbabil" ca noua varianta Omicron sa se raspandeasca masiv in randul populatiei deja vaccinate, "asa cum am vazut ca s-a intamplat anul trecut" cu varianta Delta.Dar, daca se va intampla acest lucru, "va fi posibil…

