- Cancelarul german Angela Merkel a chemat la angajarea unui dialog cu China asupra aprobarii reciproce a vaccinurilor pentru a contracara pandemia de coronavirus, in timpul unor discutii online cu premierul Li Keqiang, informeaza miercuri DPA. "Nu putem stapani aceasta pandemie decat in comun", a declarat…

- Germania a raportat joi un nou record national de vaccinari intr-o singura zi impotriva noului coronavirus, dupa ce 739.000 de rezidenti au fost inoculati in ultimele 24 de ore cu unul dintre cele trei vaccinuri anti-COVID-19 administrate in prezent in aceasta tara, informeaza DPA, potrivit Agerpres.…

- Procesul unui presupus spion egipteano-german care lucra pentru serviciul de presa al cancelarului german Angela Merkel, suspectat ca ar fi transmis informatii serviciilor secrete egiptene ani de zile, s-a deschis marti la Berlin, informeaza France Presse, potrivit AGERPRES. Amin K. ar fi…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel vineri la intarirea eforturilor de combatere a rasismului si extremismului de dreapta, lansand totodata un atac virulent impotriva formatiunii populiste Alternativa pentru Germania (AfD), transmite dpa. Vineri se implineste un an de cand…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel vineri la intarirea eforturilor de combatere a rasismului si extremismului de dreapta, lansand totodata un atac virulent impotriva formatiunii populiste Alternativa pentru Germania (AfD), transmite dpa, citata de Agerpres.

- Demersuri pentru a menține libera circulatie a marfurilor Arhiva foto: Razvan Stancu Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din România cere Guvernului sa intervina la nivel european pentru a preveni barierele în calea liberei circulatii a marfurilor si pentru…

- Ministrul de Interne german Horst Seehofer respinge dur criticile UE cu privire la restricțiile stricte anunțate la granița și invinovațește, la randul sau, Comisia Europeana pentru modul in care a gestionat aprovizionarea cu vaccinuri. Insa, critici fața de aceste restricții care intra in vigoare duminica…

- Danemarca și Germania au anunțat vineri arestarea a 14 suspecți banuiți ca puneau la cale un atac terorist de inspirație islamista vizand o țara europeana care nu a fost numita. Cazul ramane invaluit in secretul anchetei și puține detalii au fost facute publice, relateaza Euronews . Danemarca a dejucat…