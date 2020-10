Stiri pe aceeasi tema

- Situația epidemiologica in evoluție din Europa ridica mari ingrijorari: numarul zilnic de cazuri și spitalizari este in creștere, Covid-19 fiind cea de-a cincea cauza principala de deces, atingand nivelul de 1.000 de decese pe zi. Declarația a fost facuta de Hans Henri P. Kluge, directorul regional…

- Ziarul Unirea Pandemia de COVID-19 este abia „la inceput”: Efectele pot fi „mai grave” decat orice film SF. Avertismentul unui expert OMS Pandemia de COVID-19 este abia „la inceput” și poate deveni mai grava pe masura ce al doilea val se dezvolta in Europa, a spus un expert OMS in fața parlamentarilor…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca va contribui cu 400 de milioane de euro, sub forma de garantii, la initiativa Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) de achizitie a vaccinurilor pentru Covid-19, in timp ce OMS a anuntat ca Germania s-a alaturat pactului si ca agentia inca negociaza cu blocul…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a criticat joi ''nationalismul'' in materie de vaccin, pledand pentru punerea in comun a instrumentelor care sa permita planetei sa combata COVID-19, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Noile focare de COVID-19 in mai multe țari din Europa și emisfera nordica se datoreaza faptului ca tinerii nu au fost atit de vigilenți in timpul verii, a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Dovezile sugereaza ca focarele de COVID-19 in mai…

- Numarul uriaș al cazurilor de coronavirus din unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care in emisfera nordica este vara, a anunțat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Cresterea numarului cazurilor de coronavirus in unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care este vara in emisfera nordica, afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)."Dovezile…

- OMS se anunța ingrijorata de numarul mare de imbolnaviri de Covid din Balcani și sudul Europei. Pandemia accelereaza si in Africa. Tendinte „ingrijoratoare“ ale infectiilor cu noul coronavirus se manifesta in sudul Europei si in regiunea Balcanilor, a declarat miercuri directorul Programului pentru…