OMS se pregătește pentru „cel mai NEGRU scenariu” „Va fi greu și va fi costisitor sa eliminam aceasta epidemie”, a spus Peter Salama, director general adjunct, responsabil de raspunsul și organizarea OMS in cazuri de urgența majora, vineri, la Geneva, Elveția. Nu mai puțin de 34 de cazuri de Ebola au fost raportate in ultimele cinci saptamani, a dezvaluit, vineri, OMS. Dintre acestea, 2 au fost confirmate prin teste de laborator, 14 sunt suspecte, iar restul de 18 - persoane decedate - sunt considerate probabilitați. Trei dintre pacienți lucreaza in sistemul sanitar. „Numarul cazurilor suspecte, probabile și confirmate este semnificativ,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

