OMS schimbă evaluarea de „contact COVID-19”. Adunările publice și asimptomaticii NU transmit boala! „Se pare ca este rar ca un individ asimptomatic sa transmita mai departe virusul. Vrem sa ne concentram pe cazurile simptomatice”, a declarat luni Maria van Kerkhove, epidemiolog OMS, intr-o conferința de presa. Cu toate acestea, lumea nu ar trebui sa lase garda jos, deoarece pandemia provocata de SARS-CoV-2 este inca in creștere, avertizeaza Organizația Mondiala […] The post OMS schimba evaluarea de „contact COVID-19”. Adunarile publice și asimptomaticii NU transmit boala! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

