- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat marti decizia noii administratii a SUA de a se alatura programului sustinut de organizatia sa de "accelerare" a instrumentelor de combatere a pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Programul,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le-a cerut companiilor din industria farmaceutica sa puna la dispozitie spatii pentru o productie cat mai mare de vaccinuri anti-Covid, scrie Reuters.

- Sub presedintia lui Joe Biden, Statele Unite vor ramane in Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si se vor alatura mecanismului COVAX al acesteia pentru distribuirea vaccinurilor impotriva coronavirusului in tarile sarace, a declarat joi dr. Anthony Fauci, consilier medical sef al Casei Albe, citat…

- Pentru ca a crescut numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus, autoritațile din Italia inaspresc din nou regulile de combatere a pandemiei, incepand de duminica.Vor exista trei „zone roșii”, a anunțat sambata ministrul Sanatații, Robertp Speranza. In noile zone roșii - Lombardia, Sicilia și…

- Al doilea an al pandemiei de COVID-19 „ar putea fi chiar mai dur” decat primul, avand in vedere modul in care se raspandește virusul, mai ales in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulație variante tot mai contagioase, a avertizat, miercuri, Organizația Mondiala a Sanatatii, informeaza Reuters.„Intrarea…

- Un reprezentant special al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) COVID-19 a prezis un al treilea val de pandemie in Europa la inceputul anului 2021, daca guvernele repeta ceea ce el a apreciat ca reprezinta un eșec in a face ceea ce era necesar pentru a preveni valul doi, relateaza Reuters.…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a salutat luni ‘vestile incurajatoare’ privind vaccinurile impotriva COVID-19, insa a subliniat ca ‘nu este momentul pentru complacere’, informeaza AFP. ‘Este un virus periculos, care poate ataca toate sistemele corpului. Tarile care lasa virusul sa…